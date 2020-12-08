В Смоленске отключат холодную воду на трех улицах. Фото: pixabay.com.

Как сообщает СМУП «Горводоканал», в Смоленске 10 декабря с 09.00 до окончания ремонтных работ отключат холодное водоснабжение по следующим адресам:

ул. Чернышевского, 1, 1а;

Лавочкина, 45, 50 50а, 52, 52а, 54, 54а;

Котовского.

Также обезвожена будет Военная академия.

Подвоз воды организуют по заявкам жителей - телефон аварийно-диспетчерской службы: 38-18-50, 70-50-61. Также сотрудники «Горводоканала» предупреждают, что по окончании работ возможно временное ухудшение качества воды.

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