В Смоленске перекресток трех дорог заливает водой. Фото: pixabay.com.

Перекресток улиц Кирова – Николаева – Нормандия-Неман заливает водой, пишут автомобилисты в соцсетях.

– Вода хлыщет вода, скоро наверно будет фонтан, – отмечают очевидцы.

В Смоленске перекресток трех дорог заливает водой. Фото: ВКонтакте.

Автомобилисты отмечают, что воды вытекло прилично, а с учетом минусовой температуры, проезд по нему становится опасным.

Ранее «Горводоканал» устранял последствия повреждения водопровода на строительной площадке. Из-за чего без воды остались восемь домов на улице Большая Краснофлотская.