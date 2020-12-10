В Смоленской области очистят воду в 33 населенных пунктах. Фото: администрация Смоленской области.

В рамках регионального проекта «Чистая вода» пройдёт строительство и реконструкция ряда объектов водоснабжения на сумму 2,9 млрд рублей. Планируется полное обновление системы централизованного водоснабжения в Рославле - там построят дополнительные станции. Также реконструируют Верхнее-Ясенный водозабор в Смоленске. 11 новых очистительных станций построят на артезианских скважинах в посёлке Красный, а также в деревнях Быльники и Богородицкое.

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