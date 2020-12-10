В Смоленске бесплатные горячие обеды доставили в роддом на Кирова. Фото: smolensk.er.ru.

На сегодняшний день в Клиническом родильном доме развернуто 80 мест для заболевших. Медицинский персонал вынужден работать по 12 и более часов. Находясь на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией, у коллектива нет возможности готовить себе еду и делать длительные перерывы. Поэтому по инициативе Смоленского регионального отделения «Единой России» было принято решение организовать доставку бесплатных горячих обедов.

- Акушеры-гинекологи, анестезиологи, которые помогали роженицам, полностью перестроили свою работу. У нас две смены: с 9 до 21 и с 21 до 9. Сотрудники устают, но стараются работать в силу своих возможностей. Обеды - это очень своевременная, ценная поддержка для нас. Сегодня нам доставили вкусные горячий суп, кашу, котлеты, - отметила главврач Клинического родильного дома Юлия Плешкова.

В Смоленске бесплатные горячие обеды доставили в роддом на Кирова. Фото: smolensk.er.ru.

Депутат Смоленской областной Думы Виктор Разуваев, ответственный за организацию питания врачам, ежедневно будет доставлять коллективу, а это 91 человек, горячие обеды дважды в день для каждой смены.

- В это непростое время мы должны прийти на выручку тем, кому еще сложнее - врачам. Сотрудники нового ковидного госпиталя на ногах целые сутки, работают в тяжёлых условиях, не снимая защитные маски и костюмы, откладывают свои интересы и потребности на второй план. Поэтому наша задача - оказать им любую поддержку, - подчеркнул Виктор Разуваев.

В Смоленской области также продолжает работу Волонтерский центр «Единой России». Обратиться за помощью или стать волонтером можно по телефонам: +7(4812)31-95-13, 8-800-100-59-67.