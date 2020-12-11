В Смоленске врачам коронавирусного госпиталя выделены автомобили. Фото: smolensk.er.ru.

Медперсонал Клинической больницы №1 в Смоленске привозят на работу утром и забирают с тяжелых ночных смен.

Все финансовые затраты, связанные с перевозкой, взяло на себя Смоленское региональное отделение «Единой России». По словам секретаря реготделения партии Игоря Ляхова, прорабатываются все возможные меры поддержки смоленских врачей.

«Нам всем понятно, что заболеваемость растет. В Смоленской области с начала пандемии заболело более 14 тысяч человек. Считаю, что сегодня все политические силы должны подключиться к оказанию помощи врачам. Мы начали доставлять на работу медиков, которые работают с ковидными пациентами. Не у всех есть транспорт, не у всех есть возможность быстро доезжать до рабочего места, а врач сегодня должен быть максимально мобильным», - подчеркнул Игорь Ляхов.

Ольга Хоруженко – пульмонолог, заведующая инфекционного госпиталя №4 Хирургического корпуса работает в медицине уже более 16 лет. С начала пандемии, по ее словам, рабочий день заметно увеличился.

«У нас много тяжелых пациентов и, бывает, что врачи допоздна остаются на работе. Очень удобно, что машины забирают нас и утром, и вечером. Я живу в Промышленном районе, а работаю в Заднепровье. Всегда добиралась от 40 минут до часу. Сейчас нам намного комфортнее и быстрее, приезжаю на работу всего за 15-20 минут», - рассказала Ольга Хоруженко.

Возможность добираться на работу и домой на частном транспорте появилась у медработников, которые ежедневно помогают сотням смолян бороться с коронавирусом.

Ранее смоленские единороссы организовали горячее питание медикам перепрофилированного под ковидный госпиталь роддома. Депутаты продолжают приобретать СИЗы, рециркуляторы, пульсоксиметры, бесконтактные термометры для медучреждений.

С весны в регионе работает Волонтерский центр «Единой России» по оказанию помощи смолянам в условиях пандемии. Заявки поступают ежедневно. Сегодня отработано свыше 3 000 обращений. Волонтеры привозят пожилым людям льготные лекарства и покупают продукты.