В Смоленске спасли тонущего рыбака. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

Сотрудники ГИМС и Пожарно-спасательного центра спасли из воды на Ольшанских карьерах тонущего рыбака. Происшествие было учебным. По легенде, рыбак, роль которого сыграл опытный водолаз оказался в воде, соблазнённый первой подлёдной рыбалкой. На помощь подоспели коллеги.

- Были отработаны все возможные способы спасения из ледяного плена. Применялись и подручные средства спасения, такие как бур, куртка, ветка дерева и штатные: спасательная доска, конец Александрова. (Окунаться ему пришлось не один раз). Условного пострадавшего в ходе учений передали медику. Со всеми задачами спасатели справились успешно, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.

В Смоленске спасли тонущего рыбака. Фото: ГУ МЧС России по Смоленской области.

Спасатели обращаются к жителям региона с просьбой быть внимательными, выходя на первый лед. Сформировавшееся недавно покрытие может быть не везде одинаково прочным на водоеме.

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