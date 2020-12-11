Свидетелей смертельного ДТП на улице Крупской ищут в Смоленске. Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Авария произошла 6 декабря в районе 5 часов утра. 22-летний водитель Chevrolet Aveo с пяти пассажирами в салоне, проезжая у дома №70 по улице Крупской, превысил скорость, не справился с управлением и выскочил на «встречку». По роковой случайности в это же время там на KIA ехала 23-летняя девушка с пассажиром.

В результате аварии, два человека погибли – это пассажиры Chevrolet – парень и девушка. Другие участники ДТП из этой машины получили различные травмы. Водитель и пассажир KIA чудом остались невредимы.

Возможных очевидцев происшествия просят сообщить любую информацию по телефону 8 (4812) 77-46-42.

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