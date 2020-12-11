Пятеро смолян подарили мошенникам почти три миллиона рублей. Фото: pixabay.com.

Полиция пытается найти мошенников, представившихся сотрудниками банков, но пока без результата.

В двух случаях жители региона доверились псевдосотрудникам банка, которые сообщили своим жертвам, что с их счета пытаются списать деньги. Желая спасти сбережения, смоляне шли на поводу у преступников и сами у банкоматов переводили крупные суммы – 750 и 900 тысяч рублей.

В других случаях держателям карт предлагали услуги защиты от получения кредита. Так, введенный в заблуждение мужчина оформил потребительский кредит на сумму около 1 950 тысяч рублей, а после проделанной операции перевёл их на абонентские номера, продиктованные злоумышленником.

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