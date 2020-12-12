Ушел из жизни Почетный гражданин города Смоленска Алексей Орлов. Фото: администрация Смоленской области.

Алексея Орлова не стало на 84 году жизни. Местные СМИ сообщают, что он умер после продолжительной болезни.

Смолянам Алексей Иванович известен своим участием в разработке Генплана развития и застройки Смоленска, после в его реализации. Также он участвовал в строительстве заводов Тормозной аппаратуры в Рославле, Чугунолитейном и дизельных двигателей (Ярцево), Смоленского ДОКа, Дом быта «Гамаюн», Игоревского завода (сегодня Игоревский деревообрабатывающий комбинат), гостиницы «Россия» и др.

Почетного гражданина Смоленска Алексей Орлов получил в 2020 году.

«Комсомольская правда – Смоленск» выражает искренние соболезнования родным и близким Алексея Ивановича.