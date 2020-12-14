Еще три машины переданы медикам для помощи пациентам с COVID-19 в Смоленске. Фото: smolensk.er.ru.

Автомобили используются для обслуживания вызовов на дому, доставки лекарств пациентам с COVID-19, сообщает департамент здравоохранения Смоленской области.

–Эта мера позволила существенно повысить оперативность оказания медицинской помощи тем, кому она очень нужна, – отмечают в самой поликлинике.

Ранее «КП» писал о передаче 90 машин для нужд больниц и поликлиник. Также глава региона обратился к предпринимателям, чтобы те последовали примеру муниципальных служащих и предоставили транспорт во временное пользование врачей.