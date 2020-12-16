Житель Смоленска продает «зажигалку В. В. Путина». Фото: Авито.ру.

Житель Смоленска продает за пять тысяч рублей «зажигалку В. В. Путина». Мужчина утверждает, что она попала ему в руки на одной из его конференций, когда глава государства кинул ее в толпу.

- Видео этого поступка есть в ютубе, если хотите - можете посмотреть. Зажигалка очень хорошо работает, колесико крутится в две стороны и не ломается, походу сделана под заказ в Германии. ТОРГ, - написал продавец.

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