В Смоленской области водитель «ВАЗа» сбил двух подростков на тротуаре. Фото: из архива УГИБДД УМВД России по Смоленской области.

В Смоленской области водитель «ВАЗ 21074» сбил двух пешеходов на тротуаре. ДТП произошло около 17.15 14 декабря в поселке Холм-Жирковский.

- В районе дома №2 по улице Новая 30-летний автомобилист не учел дорожную обстановку и не справился с управлением. Машину занесло, и она выскочила на тротуар, где были два человека. 15-летний пешеход отделался испугом, а 13-летний получил травмы, - сообщили в отделе пропаганды областного УГИБДД.