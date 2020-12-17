На ремонт объектов ЖКХ в селах Смоленщины потратят более 350 миллионов. Фото: smolensk.er.ru.

Дополнительное финансирование поступит из федерального бюджета. Средства удалось привлечь депутату Госдумы Сергею Неверову.

Отметим, за три года удалось привлечь в регион более миллиарда рублей. Средства были направлены на 21 крупный объект на территории области.

На ремонт объектов ЖКХ в селах Смоленщины потратят более 350 миллионов. Фото: smolensk.er.ru.

По словам депутата, решение вопросов ЖКХ на селе позволит перейти на новое качество жизни людей.

В 2020 году завершено строительство очистных сооружений в Сметанино, подходит к концу реконструкция сетей водоснабжения и бурению артезианской скважины в деревне Березино Руднянского района, строительство очистных в Сычевке. На реконструкцию Бознянского водозабора в Вязьме было выделено более 300 миллионов рублей.

- Это вопросы, которые очень давно требовали решения. Это проекты, которые должны реализовываться из регионального бюджета. Но так как у нас средства отсутствуют, удалось попасть в федеральные программы, которые были профинансированы из федерального бюджета, - рассказал руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

На ремонт объектов ЖКХ в селах Смоленщины потратят более 350 миллионов. Фото: smolensk.er.ru.

Большая стройка на этом не заканчивается. В 2021 году, по инициативе Сергей Неверова, более 350 миллионов будут направлены на обновление объектов ЖКХ области: на ремонт канализации и строительство очистных в Монастырщине; на строительство инженерных коммуникаций для будущего физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в Рудне. Начнется реконструкция очистных в Гагарине, где будет предусмотрена не только механическая, но и биологическая очистка воды. Запланировано возведение котельных в поселках Издешково Сафоновского района и Пржевальское, где ее пытаются построить уже на протяжении нескольких лет. Отметим, что федеральные средства в Пржевальское выделялись уже несколько раз, но так как это территория национального парка, пришлось проделать большой путь на этапе проведения всех экологических экспертиз.

Запустить объекты планируют в 2021 году.