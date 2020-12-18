В Смоленске УФАС проведет проверку из-за роста цен на продукты. Фото: pixabay.com.

В Смоленске сотрудники антимонопольной службы намерены провести проверку по факту роста цен на значимые продовольственные товары первой необходимости. В частности, речь идет о стоимости сахара и подсолнечного масла, которые продолжают менять ценники.

Правительством скорректированы предельные максимальные размеры розничных цен, согласно которым килограмм сахара сегодня не должен стоить более 46 рублей за килограмм, масла - 110 рублей за литр.

Сообщить о цене выше этого предела смоляне могут, позвонив в управление.

Ранее жители региона отмечали и рост цен на другой продукты – в последнее время отмечен рост цен и на яйцо куриное. В ряде магазинов его цена составила 100 рублей за десяток.

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