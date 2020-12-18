В Смоленске началось голосование по выбору новогоднего плаката. Фото: администрация г. Смоленска.
За понравившуюся работу смоляне могут проголосовать с 18 по 22 декабря 2020 года.
Напомним, в состязании участвуют дизайн-студии, рекламные агентства, редакции газет и журналов, профессиональные художники, дизайнеры, студенты высших учебных заведений, школьники и жители города Смоленска.
Лучшие работы украсят улицы города и будут размещены на информационных щитах и видеоэкранах города.
Голосование проходит здесь.
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