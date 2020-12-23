В Смоленске в круглосуточном режиме 70 единиц уборочной техники приводят в порядок улицы города. Тракторы, грейдеры, погрузчики, комбинированные дорожные машины задействованы в очистке улиц от снега и наледи. Скверы и парки, остановки общественного транспорта убирают в основном в ручном режиме. Городские коммунальные службы проводят обработку тротуаров и проезжей части улиц, пешеходных дорожек противогололедными материалами. Сотрудники районных администраций проверяют качество уборки дворов.Напомним, 24 декабря синоптики прогнозируют снег и порывистый ветер на Смоленщине.