В полицию Смоленска поступило сообщение о хищении денег одним из бывших агентов страховой компании. Сумма причиненного материального ущерба составила свыше 159 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.Полицейские опросили заявителя, сотрудников фирмы, а также изучили документы.Оказалось, что один из бывших сотрудников компании, используя свое служебное положение, выдавал клиентам страховые полиса, при этом не вносив полученные деньги в кассу. Далее он присваивал себе чужие деньги и тратил их на себя.Какое-то время мужчина обещал руководителю компании вернуть долг, однако потом уволился, так и не отдав деньги.Стражи порядка установили местонахождение подозреваемого. 34-летний житель Смоленского района свой поступок объяснил сложным материальным положением.Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Мужчине грозит до двух лет тюрьмы.Напомним, в Велиже директор фирмы задолжал более 400 тысяч рублей работникам.