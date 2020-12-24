23 декабря прошло онлайн заседание Государственного Совета и Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.Владимир Путин рекомендовал руководителям регионов сделать 31 декабря выходным днем.На основании рекомендаций главы государства Губернатор Алексей Островский подписал распоряжение, в соответствии с которым выходной день переносится с субботы, 26 декабря, на четверг, 31 декабря.Читайте также:2 новых полигона ТКО построят на Смоленщине - Алексей Островский (подробнее).