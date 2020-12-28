Как и многие другие коллеги, участковый терапевт с 40-летним стажем Тамара Бояркина свой подарок, продуктовые наборы к новогоднему столу, получила в перерывах между «вызовами».«Сегодня мне приходится непосредственно встречаться с коронавирусными больными, осматривать их, направлять к другим специалистам. Приятно, что наша работа замечается обществом и депутатским корпусом. Это свидетельствует о том, что наш труд ценят», - рассказала врач.Ольга Васильева вручила подарки не только работающим докторам, но и ветеранам отрасли, связавшим себя с этой благородной профессией, но уже ушедшим на заслуженный отдых. «Мы говорим слова глубокой признательности людям, посвятившим себя спасению человеческих жизней. Низкий поклон всем медицинским работникам за их искреннюю преданность делу, готовность прийти на помощь в трудную минуту, неравнодушие и чуткие сердца», - отметила парламентарий.Ранее региональные парламентарии передавали подарки сотрудникам учреждений здравоохранения, работающим в тяжелых условиях «красных зон».