В Смоленске для зимних забав есть зоны отдыха: Красный Бор, Реадовский парк, Соловьиная роща. Однако, из-за пандемии не работают пункты проката лыж и коньков и не заливаются катки.Некоторые горожане нашли «альтернативу» - они стали использовать Курган бессмертия в Реадовке как ледяные горки. Это кладбище, на котором захоронены 45 тысяч советских военнопленных и мирных граждан на пересечении улиц Нормандия-Неман и Зои Космодемьянской, Сквер памяти героев, Шеинов бастион.Эти места – наша историческая память о героях Великой Отечественной войны, Отечественной войны 1812 года. И катание здесь на «ледянках» и «ватрушках» детей под одобрительным присмотром взрослых можно назвать кощунством.Администрация Смоленска просит свято чтить память о погибших и прекратить использовать кладбище как место развлечения.Напомним, Смоленские школы получили новые автобусы для подвоза детей.