Сергей Неверов поздравил еще трех маленьких смолян с наступающим Новым годом. Свои заветные мечты дети с особенностями в развитии написали в письме Деду Морозу и оставили на «Елке желаний». После они попали в руки к депутату Госдумы. А через несколько дней мечты стали реальностью.Виталий очень хотел научиться играть на гитаре, Полина мечтала о планшете, а Влад попросил компьютерное кресло.Сергей Неверов лично поздравил смолян с наступающими праздниками, а дети поблагодарили волшебника за осуществление их мечт.