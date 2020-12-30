Депутат Смоленского горсовета Владимир Бурдули лично приехал к Снежане и Грише, чтобы вручить подарки. Девочка мечтала о музыкальной колонке, мальчик – о квадрокоптере.В этом году детские мечты исполняют депутаты всех уровней, весь актив партии в регионах и руководство «Единой России».Напомним, акция впервые прошла в 2018 году. Тогда было исполнено почти восемь тысяч желаний. В этом году – уже более десяти тысяч. Свои мечты на «Ёлке желаний» оставляют тяжелобольные дети, дети-инвалиды и ребята из малообеспеченных семей. Исполнить их можно до конца февраля 2021 года.