Полиция разыскивает свидетелей ДТП на улице Ново-Московской в Смоленске. Авария произошла около 15.45 11 августа 2020 года. Водитель «ВАЗ-2112» в районе дома № 2/8 сбил пешехода на зебре. 36-летний мужчина получил тяжелые травмы. В дальнейшем его состояние врачи квалифицировали как тяжкий вред здоровью.Людей, видевших момент аварии или имеющих записи с камер, просят связаться со следствием по телефонам - 8 (4812) 77-46-13; 8-919-048-80-11.Ранее маршрутка в ДТП пробила ограждения и врезалась в столб. Водитель чудом уцелел.