Три школы в Починковском районе – №2, Мурыгинская и Лучесская – получили шесть интерактивных комплексов. Обновление материальной базы стало возможным благодаря региональному проект «Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды (ЦОС) в общеобразовательных организациях» национального проекта «Образование».- Интерактивный комплекс позволяет работать как в среде Windows 10, так и в среде Android. Комплекс имеет ряд предустановленных образовательных приложений и возможность установки приложений по выбору, - сообщает администрация муниципального образования.Работать с комплексом можно с помощью специальных маркеров и тактильно. Доски обладают технологией, позволяющий выходить в интернет, используя как проводную, так и беспроводную технологии.