12 января около 17:00 жительница однокомнатной квартиры на первом этаже пятиэтажного дома во 2-ом микрорайоне в Сафоново занималась домашними делами. На кухне работала стиральная машина, но в какой-то момент женщина услышала нехарактерный треск, после чего почувствовала едкий запах дыма, сообщает ГУ МЧС России по Смоленской области.Забежав на кухню, хозяйка увидела вырывающиеся языки пламени из стиральной машины и попыталась подручными средствами справиться с огнем. Но пламя разгорелось только сильнее, перейдя на шторы и кухонный шкаф.Женщина вызвала на помощь пожарных. Оперативно прибывшие огнеборцы 14 пожарно-спасательной части в считанные минуты «усмирили» огонь, не позволив ему дальше распространиться по кухонному интерьеру.Огонь повредил кухонный шкаф и бытовую технику (стиральная машина и микроволновая печь), вследствие чего она больше не пригодна к использованию. Кухня и частично коридор закопчены продуктами горения. Вероятно причиной возгорания стала неисправность бытового прибора.Ранее под Смоленском спасатели уничтожили авиабомбу времен ВОВ.