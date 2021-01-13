В 2020 году в Смоленской области на комплексное развитие сельских территорий было выделено 358,7 млн рублей, 311,9 из которых – средства федерального бюджета, сообщает пресс-служба администрации Смоленской области.По итогам 2020 года наиболее востребованным направлением госпрограммы на Смоленщине стала льготная сельская ипотека: жители региона оформили 512 льготных ипотечных кредитов на сумму свыше 900 млн рублей.Далее, в Починковском районе построили 2 жилых дома общей площадью более 160 квадратных метров. Они будут переданы в пользование сотрудникам учреждений здравоохранения, приезжающим на работу в сельскую местность.В 2020 году было реализовано 96 проектов в 21 районе области – обустраивались зоны отдыха, оборудовались спортивные и детские игровые площадки, уличное освещение.Помимо этого, проводились мероприятия по развитию газификации и водоснабжения в селах Смоленщины. В общей сложности построено 44 км распределительных газовых сетей в 12 сельских населенных пунктах и 7,6 км локальных водопроводов в 5 муниципальных образованиях.В целом по итогам прошлого года реализация программы позволила улучшить условия жизни для 10 тысяч смолян.Напомним, в Смоленске родились четыре двойни в декабре.