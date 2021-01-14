Стало известно, как и когда жители региона смогут сделать прививку от коронавируса. Запись на вакцинацию пройдет в режиме онлайн на портале Госуслуг. При поступлении вакцины в медицинские учреждения этот раздел будет активирован и доступен для использования.В настоящее время в регион прибыло 1642 дозы вакцины «Гам-КОВИД-Вак», более известной как «Спутник V». Речь идет о двух компонентах препарата. Вакцина передана в медицинские организации.Пока защиту от COVID-19 получили около 800 человек. Серьезных побочных эффектов не выявлено, а уровень антител значительно выше или сопоставимый, как после перенесенной коронавирусной инфекции.– Первыми прививки будут делать людям, входящим в группу риска – врачам, учителям, работникам соцслужб, – отметили в пресс-службе администрации региона. – А при поступлении вакцины для лиц старше 60 лет вакцинироваться от коронавируса смогут все желающие.