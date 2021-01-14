В Управлении Роспотребнадзора по Смоленской области сообщили об итогах совместных рейдов с сотрудниками УМВД. Так, по информации пресс-службы коронавирусные меры нарушало лишь одно заведение города - кафе «Полет».Также специалисты ведомства провели рейды в местах массового скопления людей: театрах, кинотеатрах, выставочных залах и культурно-досуговых центрах. Каких-либо нареканий на работу их руководители не получили.Ранее отдохнувшего в Турции смолянина оштрафовали на 15 тысяч за отказ от сдачи теста на COVID-19. Мужчина полетел на отдых, не отметившись на портале Государственных услуг.