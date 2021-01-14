О смерти врача с 30-летним стажем работы стало известно 14 января 2021 года.- Вадим Гивиевич останется для нас примером безграничной преданности своей профессии, милосердия и мудрости. Вся его жизнь − это бесконечная преданность выбранному делу и служению людям. Мы навсегда запомним его жизнерадостность, высокие душевные и этические качества, - пишут коллеги.Смолянам Вадим Гивиевич запомнится как профессионал своего дела – работал в области диагностики и лечения травм и заболеваний ортопедического профиля в спортивной травматологии, иглорефлексо- и мануальной терапии, в лечебной физкультуре и ультразвуковой диагностике.«Комсомольская правда – Смоленск» приносит искренние соболезнования родным и близким Вадима Гивиевича.