На внедрение принятых за прошлый год 100 нормативно-правовых поправок в области строительства домов нацелил заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин, который накануне провел совещание с главами регионов. Среди участников – губернатор Смоленской области.- Надо посмотреть на качество разрабатываемой проектно-сметной документации, насколько правильно составлены планы дорожных работ, на своевременность и справедливость торгов, – конкретизировал Марат Хуснуллин.В пресс-службе администрации Смоленской области сообщили, что в 2020 году в регионе проведен ремонт на 26 объектах, их протяженность составила 161,43 км. Речь идет о 19 участках региональной сети дорог и 7 – улично-дорожной сети областного центра. Все объекты введены в эксплуатацию.