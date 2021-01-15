Мужчина ушел из больницы на Фрунзе около 23.00 13 января. Ранее о начале поисков писала «КП».Сообщалось, что пенсионер Олег Романов покинул больницу чуть ли не в тапках и больничном халате. Однако накануне стало известно, что у мужчины была одежда и больная сумка. Пенсионер попал под прицел камер видеонаблюдения.Известно, что ближе к полуночи на улице Фрунзе напротив 1-ой городской больницы, одинокий мужчина в удлиненной тёмной куртке, в кепке и с большой сумкой в руках перешёл дорогу от шлагбаума больницы и ушёл влево (предположительно, к остановке общественного транспорта). Олег Михайлович мог сесть в общественный транспорт или «поймать» попутку.Родные просят водителей и прохожих, которые в то время были в районе больницы или ехали в сторону Колхозной площади, посмотреть видеорегистраторы и вспомнить, видели ли похожего мужчину, как на фото.– Возможно, Олег Михайлович мог попасть в ваше «поле зрения» и ваши свидетельства помогут найти его! – написали родные в соцсетях.Имеющуюся информацию можно сообщить по телефону – 8-967-989-12-50.