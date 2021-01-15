Автопарк из трактора и квадроцикла вспыхнул в гараже накануне днем на улице Зимницкого в Хиславичах. Пожар обнаружил сам хозяин техники. Открыв дверь, мужчина увидел, как полыхает стена и деревянные стеллажи.На подмогу прибежал сосед – вместе мужчины постарались сбить огонь, но пламя оказалось сильнее. Завершить начатое помогли прибывшие сотрудники МЧС.– Выгорела кабина трактора МТЗ-82 и частично первый этаж гаража, оплавился квадроцикл Stels 500, сгорели стеллажи с хранящимися на них вещами. Вероятно, причиной возгорания могла стать неисправность отопительной печи, – сообщили в ГУ МЧС России по Смоленской области.