ЧП произошло в седьмом часу вечера 17 января во 2-ом микрорайоне в городе Сафоново. Жильцы дома почувствовали запах дыма в подъезде и вызвали пожарных.Выяснилось, что в одной из квартир на втором этаже подгорела еда.- Хозяйку квартиры и ее 4-летнего и 10-месячного детей госпитализировали в больницу для проведения профилактического осмотра, чтобы исключить возможные последствия отравления, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.Ранее в Смоленске горел дом на улице Дзержинского.