Стали известны подробности пожара на улице Дзержинского в Смоленске. ЧП произошло ночью в одноэтажном доме на пять квартир.- Полыхала пустая квартира, к моменту прибытия пожарных огонь распространялся по второй квартире, проживающая в ней семья с тремя маленькими детьми быстро покинули горящее жильё, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области. - После осмотра медиков, одну из девочек (2018 года рождения) госпитализировали в детское отделение областной больницы.Ранее в Смоленской области женщина и двое детей попали в больницу после пожара. Огонь вспыхнул на кухне (подробнее).