Деревянные наливные горки появились в двух районах города Ярцева. И, несмотря на установившуюся морозную погоду, они пользуются большим успехом у маленьких жителей райцентра.– Конструкции прочные, сделаны на металлокаркасе, а значит – простоят не одну зиму. А поскольку они еще и сборно-разборные, на летний период их можно убирать на хранение или без особых затрат перемещать на другое место, – сообщили в пресс-службе смоленского УФСИН.Договоренность об изготовлении горок была достигнута в ходе рабочей встречи, проведенной в прошлом году между руководством исправительной колонии №1 и администрацией Ярцевского района.Качество работ устроило местные власти. Сейчас осужденные ждут новый заказ по благоустройству.