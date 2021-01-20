COVID-19 выявлен на 14 территориях в Смоленской области. Фото: администрация Смоленской области.

COVID-19 выявлен на 14 территориях в Смоленской области. Лидерами по числу инфицированных стали Смоленск и Сафоново – «плюс» 72 и 36 человек. По-прежнему, меньшая заболеваемость в Угранском и Темкинском районах.

Фото: Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За все время наблюдений число заболевших COVID-19 превысило отметку в 20 тысяч человек, более 16 тысяч справились с болезнью, погибли 395.