В Смоленской области подвели промежуточные итоги Декларационной кампании. Фото: УФНС России по Смоленской области.

По данным на 20 января 2021 года, наиболее активно в этом году стартовали Смоленск (1325 налоговых деклараций), Рославль (333 налоговые декларации) и Вязьма (312 налоговых деклараций).

«За неполные три недели больше всего документов поступило от тех, кто торопится получить налоговые вычеты, но именно для этой категории граждан сроки представления деклараций не ограничены 30 апреля, - напоминает заместитель начальника отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц и администрирования страховых взносов Управления Татьяна Гусарова. – Успеть к указанному сроку отчитаться о налогах нужно тем, кто, к примеру, продал квартиру или земельный участок, которые были в собственности менее установленного законодательством срока владения, кто сдавал в аренду имущество, получал доход в качестве индивидуального предпринимателя. В списке обязанных отчитаться по закону в соответствии со ст. 227 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации и нотариусы, и адвокаты, и счастливчики, получившие дорогие подарки (транспортные средства, акции, недвижимость и т.д.) от тех, кого нельзя по закону признать их близкими родственниками, победители лотерей. В этом случае отчитаться о доходах граждане обязаны не позднее последнего дня апреля».

Новая форма декларации 3-НДФЛ, утвержденная приказом ФНС России от 28.08.2020 N ЕД-7-11/615@, стала более простой и понятной. Кроме того, в ней сократилось количество листов, исключены устаревшие реквизиты, добавлено заявление на возврат налога на доходы физических лиц на расчетный счет налогоплательщика (имущественный, социальный или инвестиционный вычет).