В Смоленске около 2 тысяч человек пришли на несанкционированную акцию. Фото: Людмила Филатова, ВКонтакте.

В центре Смоленска прошла несанкционированная акция, которая, по оценке «КП», собрала, порядка около человек. Среди несогласных было большое количество молодежи. Мероприятие прошло на площади Ленина перед зданием администрации региона. Затем группы с лозунгами прошли по центральным улицам города. Все это время их сопровождали полиция и ОМОН, призывая разойтись.

Акция обошлась без серьезных происшествий.