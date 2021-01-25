Четвертый день в Смоленске ищут 44-летнего мужчину. Фото: ПСО "Сальвар".

Алексей Перетятько ушел из дома 21 января 2021 года и до настоящего времени не вернулся. Высокий мужчина, худощавого телосложения был одет в серо-голубую шапку, черную куртку, синие джинсы и черные высокие кроссовки.

Четвертый день в Смоленске ищут 44-летнего мужчину. Фото: ПСО "Сальвар".

Имеющуюся информацию о мужчине просят сообщать по телефонам – 63-63-33, 8-900-220-84-08.

Также в регионе продолжаются поиски двух подростков - 17-летнего Вячеслава Якуненко и 16-летнего Алексея Василаке.