Новое общежитие для государственного вуза планируют построить в Смоленске. Фото: из архива СмолГУ.

Новое общежитие для СмолГУ планируют построить в столице региона. Накануне речь об этом зашла на рабочей встрече с участием губернатора Алексея Островского.

Ректор вуза Михаил Артеменков отметил, что в планах сделать учреждение центром молодежного взаимодействия между Россией и Белоруссией. В настоящее время Смоленским государственным университетом уже заключены Соглашения о сотрудничестве со многими университетами Республики Беларусь. Также в 2021 году студентами СмолГУ стали 200 граждан Узбекистана. Еще вуз принял 22 абитуриентов из Гаити. В ближайшее время обучение в дистанционном формате начнут еще 11 граждан этой страны. Данную работу планируется продолжить и в будущем.

Глава региона поддержал просьбу о содействии в строительстве нового, современного общежития.

- Нахожу эту инициативу актуальной, отвечающей интересам абитуриентов и студентов СмолГУ, - сказал Алексей Островский.