Количество рейсов между Смоленском и Санкт-Петербургом сократится. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Количество поездов, курсирующих между Смоленском и Санкт-Петербургом, временно сократится, сообщает пресс-служба РЖД. Пассажирам, желающим отправиться в северную столицу или вернуться в Смоленск, стоит ознакомиться с расписанием заранее.

Поезда не будут совершать рейсы из Санкт-Петербурга:

с 27 января по 17 февраля по средам;

19, 22 февраля;

3 марта;

с 17 марта по 21 апреля по средам,

Из Смоленска не будут отправляться поезда:

с 26 января по 16 февраля по вторникам;

21, 23 февраля;

2 марта;

с 16 по 20 апреля по вторникам.

Изменения связаны со снижением спроса со стороны пассажиров из-за неприятной эпидемиологической обстановки в регионах. С более подробной информацией о возврате билетов и расписании можно ознакомиться на сайте компании.