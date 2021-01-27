Количество рейсов между Смоленском и Санкт-Петербургом сократится.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Количество поездов, курсирующих между Смоленском и Санкт-Петербургом, временно сократится, сообщает пресс-служба РЖД. Пассажирам, желающим отправиться в северную столицу или вернуться в Смоленск, стоит ознакомиться с расписанием заранее.
Поезда не будут совершать рейсы из Санкт-Петербурга:
с 27 января по 17 февраля по средам;
19, 22 февраля;
3 марта;
с 17 марта по 21 апреля по средам,
Из Смоленска не будут отправляться поезда:
с 26 января по 16 февраля по вторникам;
21, 23 февраля;
2 марта;
с 16 по 20 апреля по вторникам.
Изменения связаны со снижением спроса со стороны пассажиров из-за неприятной эпидемиологической обстановки в регионах. С более подробной информацией о возврате билетов и расписании можно ознакомиться на сайте компании.