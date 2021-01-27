Уровень преступности уменьшился в Смоленской области. Фото: администрация Смоленской области.

Успехи региона были отмечены на расширенном заседании Коллегии регионального Управления Министерства внутренних дел, где руководство сообщило об итогах работы ведомства в 2020 году, а также наметило планы на 2021 год. На мероприятии приняли участие Губернатор Алексей Островский, главный федеральный инспектор по области Юрий Стрелецкий, а также руководители других органов власти и структурных подразделений УМВД России.

— В регионе достигнута 100% раскрываемость по таким преступлениям, как убийство и покушение на убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, изнасилование, коммерческий подкуп и факты взяточничества. Уменьшилась доля краж, в том числе с проникновением в жилище и краж транспортных средств, фактов причинения тяжкого вреда здоровью и квалифицированных грабежей, — сообщает пресс-служба администрации области.

Особое внимание правоохранители уделили безопасности дорожного движения. Благодаря принятым в минувшем году мерам количество ДТП в регионе снизилось на 8,7%. Количество преступлений, совершаемых в общественных местах и на улицах, на 13,5% и 17,9%.

— С учетом огромной социальной важности большое внимание уделялось вопросам профилактики подростковой преступности. Сократилось как число преступлений, совершенных несовершеннолетними (на 12,8%), так и самих несовершеннолетних, совершивших преступления (на 14,3%), — отметил начальник управления Валерий Саржин.