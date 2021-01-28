Четыре фуры с нелегальными овощами и фруктами остановили в Смоленской области. Фото: Мария ЛЕНЦ.

Спецоперация прошла на одной из региональных дорог. Проверка документов показала, что 39 тонн томатов, почти 21 тонна помело и 20 тонн груш привезли в наш регион без документов, подтверждающих их происхождение и безопасность.

В Управлении Россельхознадзора сообщили, что машины прибыли из Республики Беларусь, а некоторый товар явно турецкого происхождения. В результате было принято решение уничтожить ввезенную на Смоленщину продукцию на полигоне.

Виновные лица привлечены к административной ответственности.