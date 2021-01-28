Коронавирус выявлен на 20 территориях в Смоленской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

На 20 территориях выявлен коронавирус в Смоленской области, сообщает региональный Оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. По-прежнему, больше всего случаев в Смоленске – «плюс» 63, также множественные единичные очаги заболевания обнаружены в ранее «тихих» районах.

Фото: Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В общей сложности в Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 7067 человек, из них 5719 - в режиме самоизоляции, 1348 - в стационаре.

В регионе продолжается вакцинация населения от COVID-19 вакциной «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V). Записаться на прививку можно на сайте Госуслуг.