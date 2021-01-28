7 человек привлечены к ответственности за отказ надеть маску в Смоленске. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

7 человек привлечены к ответственности за нарушение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Смоленской области. Накануне Промышленный районный суд принял решение оштрафовать на 1000 рублей пятерых жителей региона, а двум вынесли предупреждения.

- Жители региона привлечены к ответственности за то, что находились в общественном месте без средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респиратора или иного средства защиты органов дыхания), - сообщили в пресс-службе суда.

О заболеваемости в регионе новой коронавирусной инфекцией можно почитать здесь.