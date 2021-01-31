Военный музей предложили создать в кинотеатре «Октябрь» в Смоленске. Фото: roi.ru.

На сайте Российской общественной инициативы опубликовали опрос, по результатам которого кинотеатр «Октябрь» в центре Смоленска могут переделать под военный музей. Голосовать смолянам предлагают аж до января 2022 года.

— Данное здание находится в ветхом состоянии и используется как торговая точка для проведения ярмарок. Поскольку здание находится в исторической части города, а Смоленск носит статус города-героя, предлагается обратиться к федеральным властям с целью реконструкции данного здания и переноса туда музея Великой Отечественной войны, расположенного в сквере памяти героев, — сообщается на официальном сайте РОИ.

Если смоляне проголосуют «за» инициативу, внутри будут размещены экспонаты и диорама смоленского сражения, а снаружи возле здания разместят выставку военной техники. Целью этих перемен обозначены привлечение туристов и патриотическое воспитание граждан.

Реконструкция за счет средств федерального бюджета планируется к юбилею Победы в 2025 году.