Коронавирус выявлен на 21 территории в Смоленской области. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

Коронавирус выявлен на 21 территории в Смоленской области. Самое большое число заразившихся за минувшие сутки выявлено в Смоленском, Ярцевском и Гагаринском районах – «плюс» 27, 25, 25 случая.

Темкинский и Угранский районы по-прежнему лидируют среди муниципальных образований с низкой заболеваемостью.

За все время наблюдений общее число заболевших приближается к отметке в 22 тысячи человек, 448 жителей региона погибли.

Всего, по данным регионального Роспотребнадзора, по Смоленской области под медицинским наблюдением находятся 6801 человек, из них 5537 в режиме самоизоляции, 1264 в условиях изоляции в специализированных медицинских учреждениях, у 46 788 человек медицинское наблюдение снято.