Смоленский губернатор поручил экстренно решить вопрос с льготными лекарствами. Фото: из архива администрации Смоленской области.

Смоленский губернатор поручил экстренно решить вопрос с льготными лекарствами. Алексей Островский отметил, что жители региона регулярно пишут ему в соцсетях, что не могут купить те или иные препараты, например, инсулин.

Губернатор поручил рассмотреть каждую ситуацию и найти решение. Также руководству профильного департамента поручено популяризировать телефон «горячей линии» по льготному лекарственному обеспечению (4812)387257, позвонив на которую смоляне могут узнать о наличии льготных лекарств в аптеках.