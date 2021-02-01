В Смоленске учреждения проверят на правильность начисления «коронавирусных» выплат. Фото департамент здравоохранения Смоленской области.

В Смоленске учреждения здравоохранения проверят на правильность начисления «коронавирусных» выплат персоналу, который работает в контакте с инфицированными больными, сообщает областная администрация. По имеющимся данным, далеко не всегда своевременно и в полном объеме они предоставляют требуемую информацию в ФОМС, что вызывает определенную напряженность в коллективах.

Губернатор Алексей Островский поручил подготовить перечень вопросов, которые необходимо обсудить с главами муниципалитетов и руководителями учреждений здравоохранения, находящихся на их территории.

Глава региона пообещал провести селекторное совещание, чтобы вместе обсудить все проблемные вопросы и выслушать позицию главных врачей ЦРБ и иных учреждений здравоохранения в районах.

Ранее глава региона поручил оперативно решить вопрос с нехваткой льготных лекарств.

По данным на 1 февраля почти за год COVID-19 подтвердился у 22 544 смолян, 19 555 выздоровели, 463 погибли.

Сутки ранее инфекция была обнаружена на территории 21 муниципального образования. Ежедневно в регионе делается более 300 тысяч тестов на коронавирус. Выполняют их в семи государственных лабораториях и ряде частных.