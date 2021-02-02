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Ямочный ремонт начали проводить в Смоленске

Меры временные - полноценный ремонт проведут с наступлением тепла
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Ямочный ремонт начали проводить в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации Смоленска

Ямочный ремонт начали проводить в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации Смоленска

В Смоленске начали ремонтировать проблемные участки дорог, рассказали в пресс-службе городской администрации. Работы уже прошли на Крестовоздвиженском мосту и Рославльском шоссе.

Рабочие выполняют подсыпку асфальтовой крошкой, укладывают холодный асфальт и литую асфальтобетонную смесь. В администрации Смоленска говорят, что полноценный ремонт дорог планируют провести с наступлением весны.

Ранее «КП» писала о ремонте Крестовоздвиженского моста (подробнее).

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